Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:09 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 30 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 16 копеек. На 10:19 мск курс доллара вырос на 30 копеек и составил 76,26 рубля, а евро подорожал до 92,31 рубля (плюс 17 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. По его словам, ожидается ослабление рубля, что позволит паре рубль/доллар выйти в район 76,3 рубля. В дальнейшем продажи в рубле продолжат преобладать, чему может способствовать продолжение коррекции в ценах на нефть, в результате американская валюта попытается преодолеть вчерашние максимумы и закрепиться в верхней половине диапазона 75—77,5 рубля, который остается актуальным для доллара в ближайшие сессии, прогнозировал эксперт.

«Российская валюта в этом году практически не реагирует на позитивные факторы. Так, в самом начале года рубль проигнорировал резкий рост нефти выше 55 долларов за баррель и вынос пары евро/доллар в район 1,35. Отчасти это связано с тем, что, судя по характеру торгов, крупные экспортеры вновь начали придерживать валюту до лучших времен. Ждем каких-либо мер давления на них со стороны монетарных властей. В частности, нельзя исключить появления еще одной правительственной директивы с обязанием госкомпаний увеличить продажу валюты. Без поддержки государства курс рубля грозит очень быстро уйти выше отметки 80. Пока же ближайшей преградой, где может остановиться девальвация рубля, является район 78 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.