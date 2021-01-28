С 1 февраля на всех маршрутах Московской области станет доступна карта «Тройка». Об этом, как передает РБК , рассказала в эфире телеканала «360» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву замминистра транспорта области Анна Кротова.

«Карта «Тройка» на маршрутах Московской области протестирована в городе Королеве. 500 человек участвовали в тестировании: они получили «Тройку» и ездили на автобусах Королева. Все работает корректно. Деньги списываются, попадают нашим перевозчикам», — сообщила она.

Кроме 1 100 автобусов и 300 маршрутов карта также позволит перемещаться на метро, МЦК и МЦД. Сейчас жители Подмосковья пользуются картой «Стрелка».

Как подчеркнул Воробьев, объединение карт — это совместная программа с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Жители Московского региона жаловались, что им надоело пользоваться разными картами.

«Тебе комфортно, у тебя единая карта, ты вооружен, и голова твоя свободна от мыслей о том, где и как заплатить», — заключил Воробьев.



Ранее московские власти анонсировали оплату поездок в метро и другом виде общественного транспорта с помощью любого носителя с RFID-чипом, например пропуска на работу. Также в этом году станет доступна виртуальная «Тройка» , которую можно будет включать в приложения-кошельки смартфонов. Сервис сейчас тестируется для платформы Android.