Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в интервью ТАСС выступил против изменения и тем более ухудшения условий работы самозанятых граждан на фоне жалоб индивидуальных предпринимателей (ИП) о неравной конкуренции.

«Самое главное — если нам сейчас самозанятые поверили <…> и 1,5 миллиона уже работают, то, конечно, нельзя ухудшать условия, менять эти условия. Если и в этот раз что-нибудь провалится, потом вытащить [их] из тени будет крайне сложно», — сказал он.

По словам Катырина, в палату начали поступать жалобы от ИП, которые считают, что находятся в условиях неравной конкуренции с самозанятыми. Например, в отличие от самозанятых они находятся на менее выгодных режимах налогообложения, должны отчитываться в разные ведомства, приобретать лицензии, получать разрешения, также они могут проверяться контрольно-надзорными органами. При этом, по их мнению, они оказывают равнозначные услуги.

Глава ТПП считает, что «было бы неплохо посмотреть на то, каким образом выравнять условия». «Понятно, если сейчас на самозанятых распространить условия, которые для ИП и малого бизнеса есть, то мы эту тему вообще тогда потеряем. <…> Тут надо, наоборот, идти по пути того, чтобы упростить все так же для индивидуального предпринимателя, чтобы он на равных условиях мог конкурировать на рынке», — уточнил Катырин.