Около 97% российских предпринимателей, которые взяли антикризисный кредит под 2% годовых с возможностью его списания, выполняют условия программы по сохранению занятости. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

«Я могу сказать, что на сегодняшний день, по нашим данным, 97% тех, кто взял кредит, сохранили рабочие места. Это касается почти 5,5 миллиона рабочих мест в нашей стране. Это очень востребованная мера была. Естественно, что многие хотели бы, чтобы она и дальше работала», — сказал он.

Катырин напомнил, что ТПП уже направляла в правительство РФ свои предложения по продлению ряда антикризисных программ, в том числе указанной. «Мы считаем, что большинство мер, которые приняты, надо продлить до конца 2021 года», — отметил он.

Программа выдачи кредитов под 2% предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям действовала с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Кредит выдавался в размере одного МРОТ на каждого работника. Сейчас идет период наблюдения: если предприятие до апреля 2021 года сохранит 90% рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% — спишут половину.



В Минэкономразвития ранее отмечали, что по программе было заключено более 200 тыс. кредитных соглашений на общую сумму свыше 420 млрд рублей.