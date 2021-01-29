Доля убыточных организаций в России в январе — ноябре 2020 года выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составила 31,2%, следует из материалов Росстата.



Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 68,8%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 10,283 трлн рублей.

В частности, 39,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 15,066 трлн рублей, а 17,7 тыс. организаций имели убыток на сумму 4,78 трлн рублей.

В январе — ноябре 2019 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 15,092 трлн рублей.