Банк России вынес ряд новых постановлений о привлечении финорганизаций к административной ответственности. Об этом сообщается в пятницу на сайте регулятора.

Четыре постановления от 29 января 2021 года вынесены в отношении Альфа-Банка, Тинькофф Банка, банка «Открытие» и микрофинансовой компании «МигКредит» соответственно. Речь идет о нарушениях в соответствии со статьей 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет обозначений, указывающих, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Ранее ЦБ уже привлекал указанные организации к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.