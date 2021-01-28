На российском финрынке внедряются меры по совершенствованию регулирования брокерской деятельности. Об этом сообщает Центробанк.

Так, регулятор установил , в каких случаях для исполнения поручения клиента на наиболее выгодных для него условиях брокеры смогут совершать внебиржевые сделки внутри собственной инфраструктуры, не выводя заявку на торги (в том числе сделки между своими клиентами). Такую возможность дает режим интернализации, который введен поправками в законодательство. В этом режиме брокер совершает сделку по поручению клиента с третьим лицом от своего имени и за свой счет, а затем зеркальную сделку с клиентом на тех же условиях.

Режим интернализации может быть удобен участникам рынка и инвесторам, например, если брокер продает или покупает ценные бумаги по лучшей цене, чем если бы заявки исполнялись в режиме обычных торгов. Также этот режим может применяться, если ценная бумага не допущена к организованным торгам или торги по ней приостановлены либо если клиент дал поручение на сделку с большим объемом бумаг. При этом исполнение поручения в таком режиме должно быть предусмотрено договором о брокерском обслуживании и поручением клиента. Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом России и вступает в силу со дня официального опубликования.



Информацию о ценах на покупку и продажу ценных бумаг, вознаграждении брокера и других расходах участники рынка должны раскрывать клиенту — неквалифицированному инвестору перед каждой сделкой. Такая обязанность введена с 1 января 2021 года, а процедура раскрытия прописана в базовом стандарте совершения операций брокером, новую редакцию которого ранее утвердил Банк России.