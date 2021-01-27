Банки в 2020 году пытались принудительно продать за долги, в том числе ипотечные , более 17,6 тыс. квартир россиян на 36,5 млрд рублей, пишет РБК . Это подсчитали в коллекторском агентстве «Долговой консультант». По сравнению с 2019 годом количество объектов, попавших на реализацию, упало на 14,1%, а их совокупная стоимость — на 19%. Средняя цена недвижимости, продаваемой за долги, тоже снизилась — на 6%, до 2,07 млн рублей. В прошлом году общая стоимость всего имущества должников, переданного на продажу, составила 122,6 млрд рублей, сообщил представитель Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Снижение объема продаж недвижимости из-за долгов может говорить о том, что банки-кредиторы стали чаще договариваться с заемщиками в досудебном порядке, считает гендиректор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов. Вторая причина падения объема продаж — увеличение количества объектов с низкой рыночной стоимостью, то есть жилья экономкласса.

Спад продаж недвижимости за долги был во многом связан с пандемией — взаимодействие с должниками было дистанционным, отметил член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Павел Михмель. Также действовал мораторий ЦБ на определенные действия по взысканию, и в целом активность взыскателей была меньше, сообщил генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. По его словам, на объемах принудительной продажи жилья также мог сказаться рост популярности банкротства физлиц — реализация имущества должника при банкротстве тоже возможна.

В Росбанке и Абсолют Банке сообщили, что в прошлом году количество сделок по продаже заложенного жилья в целом выросло. Также банки подтверждают рост досудебного урегулирования споров с заемщиками. В прошлом году выросла доля добровольной продажи недвижимости без судебного разбирательства, а должники стали чаще сами предлагать продажу заложенного жилья, сообщили в Росбанке. В Промсвязьбанке отметили, что настроены на решение долговых вопросов с клиентами до наступления торгов.

Еще один тренд 2020 года — предложение на торгах недостроенной недвижимости для покрытия обязательств граждан, отметил Аксенов. На продажу выставляется не имущество, а права требования по незавершенному строительству. С учетом среднего срока строительства не более трех лет это говорит о тенденции сокращения сроков между первым неплатежом по кредиту и подачей иска в суд, пояснил он.

По прогнозу НАПКА, в 2021 году рынок взыскания активизируется, и банки выставят на продажу долги на 480–500 млрд рублей. По словам Жданухина, в 2021 году процедуры взыскания в полной мере затронут «пандемийных» должников — тех, кто не смог получить кредитные каникулы или реструктуризацию и допустил просрочки по кредитам. Работы станет больше: и судов, и торгов по реализации имущества, и банкротств физлиц, но не исключено, что перед выборами власти могут пойти на какие-то новые послабления для должников, чтобы снять социальное напряжение, пояснил он.