ВВП США в 2020 году упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении американского министерства торговли.

Экономика страны впервые с мирового финансового кризиса 2008 года испытала значительное падение. Тогда ВВП сократился на 2,5%.

При этом, как отметило министерство, в годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4%, в то время как эксперты ожидали 4,3%. Однако в конце года темпы экономического роста замедлились по сравнению с третьим кварталом (увеличение составило лишь 1%), поскольку, как отмечает информационный портал Axios , ситуация с пандемией ухудшилась, а финансовая помощь от государства практически прекратилась. Эксперты ожидают более высоких темпов роста в этом году, если вакцинация населения пройдет успешно.

Это последний отчет о состоянии ВВП США за период президентства Дональда Трампа. До пандемии 45-й президент был на пути к установлению рекордов сразу по нескольким важным экономическим показателям. Однако распространение коронавируса привело к обратному результату. Так, во втором квартале прошлого года ВВП упал на рекордные за всю историю страны 31,4%, поскольку последствия пандемии ударили по предприятиям, а миллионы сотрудников оставались дома. Затем в третьем квартале ВВП рос рекордными темпами (на 33,4%) в связи с возобновлением работы ряда предприятий.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году мировая экономика восстановится и вырастет на 5,5%.