Центральный банк Саудовской Аравии вскрыл коррупционную схему с участием сотрудников банков, по которой на зарубежные счета было незаконно выведено 11,5 млрд саудовских риалов (более 3 млрд долларов). Об этом, как передает телеканал Al Arabiya , сообщил в среду официальный представитель Управления по надзору и борьбе с коррупцией королевства Ахмед аль-Хусейн.



По его словам, благодаря проводимой ЦБ политике контроля и профессионализму специалистов управления удалось раскрыть финансовое преступление.

«Центральный банк в силу своей надзорной функции утверждает стандарты и меры контроля, с помощью которых можно выявить подозрительные банковские переводы, — рассказал он. — Была установлена причастность ряда банковских служащих к получению взяток от преступной группировки, в которую входили местные жители, в обмен на внесение анонимных денежных сумм, превышающих 11,5 миллиарда риалов, и их перевод на иностранные счета».

Аль-Хусейн отметил, что преступление было раскрыто, преступники пойманы, им инкриминируется получение взятки, подделка документов и ряд других правонарушений. В зависимости от тяжести деяния обвиняемым грозит до 15 лет тюремного заключения.