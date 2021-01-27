Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает нужным продлить программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках в депрессивных регионах. Это позволит продолжить развитие строительства в субъектах с низкой бюджетной обеспеченностью, заявил Аксаков на онлайн-конференции Ассоциации банков России.

«Сейчас идут дискуссии по поводу — продлевать льготную ипотеку или нет. Я являюсь сторонником продления, но не для всех регионов. Считаю, что льготная ипотека должна, может быть, продолжить свое действие в тех регионах, где мы бы хотели, чтобы активно развивалось строительное производство, это прежде всего депрессивные регионы, те, которые имеют меньшую бюджетную обеспеченность», — отметил Анатолий Аксаков.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце 2020 года призывала вовремя завершить программу льготной ипотеки, поскольку рост спроса привел росту цен на недвижимость, что нивелировало выгоду для ипотечных заемщиков. Минстрой России считает правильным сохранить льготную ипотеку, скорректировав механизм.