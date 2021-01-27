«Сбер», группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru. Об этом в четверг объявили в СберБанке .

Стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и Федеральной антимонопольной службы России.

В рамках сделки «Сбер» намерен инвестировать порядка 35 млрд рублей. Большая часть этих средств будет вложена в дальнейшее развитие компании goods.ru (ООО «Маркетплейс»). Также «Сбер» приобретет часть долей goods.ru, принадлежащих в настоящий момент группе «М.Видео-Эльдорадо». В результате доля «Сбера» в капитале goods.ru составит 85%, группа «М.Видео-Эльдорадо» сохранит за собой 10%, а 5% останется у Александра Тынкована. Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров компании.

Интеграция goods.ru в экосистему «Сбера», использование всех имеющихся наработок и экспертизы, а также раскрытие синергий с компаниями экосистемы, такими как «СберЛогистика», «СберМаркет», «Сбер ЕАптека», «Самокат», позволят на базе goods.ru создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России, рассчитывают в СберБанке. Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой «Сбера», на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, а в будущем их количество будет увеличиваться.



Группа «М.Видео-Эльдорадо», оставаясь партнером в совместном предприятии, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса. Группа намерена расширять ассортимент собственного маркетплейса по модели 3P (продажа товаров партнеров без создания товарных запасов) как в рамках прямых контактов с производителями и ретейлерами, так и через инфраструктуру goods.ru на своей платформе (формат white label), а также продолжить текущие совместные проекты с goods.ru.