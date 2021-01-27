Промсвязьбанк в конце прошлого года мог приобрести Роскосмосбанк лишь за уставный капитал, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Причем оплата прошла не «живыми» деньгами, а векселем с погашением до 2032 года. Детали сделки утверждены распоряжением правительства РФ от 22 октября 2020 года. Как следует из документа, госкорпорация «Роскосмос» предложила продать полный пакет акций по цене, определенной независимым оценщиком, но не ниже номинальной стоимости. Как утверждает один из источников, Роскосмосбанк решили продать по цене уставного капитала (4,19 млрд рублей). В правительстве РФ, ЦБ и «Роскосмосе» не ответили на запрос издания, в Промсвязьбанке заявили, что ценовые параметры сделки не раскрывают.

Схема с использованием для оплаты векселя подразумевает продажу в долг, пояснил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Промсвязьбанк временно увеличивает обязательства, но в моменте эта сделка никак не повлияет на его ликвидность, говорит эксперт. Также обычно стоимость банка определяется как стоимость его чистых активов. По оценке Лопатина, балансовая стоимость чистых активов Роскосмосбанка составляет примерно 10 млрд рублей.

По итогам III квартала 2020 года объем «плохих» активов Роскосмосбанка оценивался в 68,4 млрд рублей. В Промсвязьбанке отметили, что потребность в досоздании резервов по проблемным кредитам Роскосмосбанка полностью покрывается новыми источниками капитала и доходами от поступающего дешевого фондирования, дополнительных средств не потребуется.

По мнению аналитика агентства S&P Global Ratings Романа Рыбалкина, интеграция должна уложиться в сроки, поскольку масштаб присоединяемого банка невелик. Она не будет иметь значительного влияния на кредитные рейтинги Промсвязьбанка, а также не окажет существенного влияния на достаточность капитала банка, отметил Рыбалкин. До 2023 года он не ожидает от Промсвязьбанка дивидендов, предполагая, что, наоборот, банку будет предоставлен дополнительный капитал.