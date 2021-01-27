Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:09 мск курс доллара прибавил 27 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 17 копеек. На 10:19 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,11 рубля (плюс 26 копеек). Курс евро на 10:19 мск равнялся 92,03 рубля (плюс 19 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон. По его словам, в начале сессии ожидается консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам, а его снижение сдержит желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в российской валюте. В результате, пара доллар/рубль удержит позиции чуть ниже 76 рублей. Однако в дальнейшем на ухудшении внешней конъюнктуры доллар может продолжить восходящую динамику и выйти в верхнюю половину диапазона 75—77,5 рубля, прогнозировал эксперт.

«Пара доллар-рубль закрыла день лишь в 15 копейках ниже сильного сопротивления 76 рублей за доллар. Сегодня эта отметка будет протестирована на открытии торгов. Не факт, что паре удастся закрепиться выше 76 рублей за доллар, все-таки пара выглядит локально перекупленной. Однако более существенная девальвация рубля – дело лишь времени», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.