Росстат произвел оценку денежных доходов населения РФ за III квартал и январь — декабрь 2020 года. Данные опубликованы в четверг на сайте ведомства.

Реальные денежные доходы, по оценке, в 2020 году по сравнению с 2019-м снизились на 3%, в IV квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — снизились на 1,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2020 году по сравнению с 2019-м снизились на 3,5%, в IV квартале 2020 году по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — снизились на 1,7%.

В обзоре указано, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе —ноябре 2020 года составила 49 454 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,5%, в ноябре 2020 года — 49 274 рубля и выросла на 4,6%.

Также Росстат уточнил свои оценки за три квартала 2020 года. Так, в I квартале реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1% (предыдущая оценка — 0,7%), во II квартале — упали на 7,9% (8,4%), в III квартале — на 5,3% (4,8%).