В III квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 18,8 млн россиян или 12,8% населения страны. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

При расчете использовалась величина прожиточного минимума в III квартале 2020 года — 11 606 рублей, установленная приказом Минтруда России от 31 декабря 2020-го.



По сравнению со II кварталом 2020 года число малоимущих сократилось на 1,1 млн человек — с 19,9 млн до 18,8 млн человек (с 13,5% населения до 12,8%). Среди причин Росстат называет: рост среднедушевых денежных доходов на 6,7% (с 32 854,4 рубля во II квартале 2020 года до 35 042,8 рубля в III квартале 2020-го) и значительный объем социальных выплат в рамках программ экономической поддержки наиболее уязвимых слоев населения страны. Одновременный рост прожиточного минимума с 11 468 рублей до 11 606 рублей — на 120 рублей или на 1,2% — был ниже роста среднедушевых доходов населения.

По сравнению с III кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2 млн человек или на 0,8 процентного пункта.

Среди причин: общая благоприятная экономическая ситуация в стране в III квартале 2019 года, рост прожиточного минимума на 594 рубля — с 11 012 рублей в III квартале 2019-го до 11 606 рублей в III квартале 2020-го — при близких значениях среднедушевых денежных доходов (35,08 тыс. рублей в III квартале 2019-го и 35,04 тыс. рублей в III квартале 2020-го).

«В целом в 2019 году доля малоимущих (имеющих доходы ниже прожиточного минимума) составила 18,1 млн человек или 12,3% от численности населения страны. Во II квартале 2020 года доля малоимущих выросла до 19,9 млн человек или на 13,5% населения. Выше этого значения процент тех, кто имел доходы ниже прожиточного минимума, поднимался лишь в I квартале 2019 года (20,9 млн человек или 14,3% от общей численности населения»), — поясняется в сообщении ведомства.

Позднее, после того как будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов, Росстат представит итоговую оценку численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.