Тверской районный суд наложил арест на лондонский дом экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, оцениваемый в 35 млн фунтов стерлингов, пишет РБК . Арест наложен в рамках уголовного дела против бывшего банкира, говорится в постановлении суда, факт ареста подтвердил источник, знакомый с ходом дела. Внешпромбанк, находящийся в процедуре банкротства и подавший в Высокий суд Лондона иск к Беджамову о мошенничестве на 1,3 млрд фунтов стерлингов, планирует воспользоваться решением российского суда, чтобы исключить возможность продажи бывшим банкиром этой недвижимости.

Беджамов в России обвиняется в мошенничестве на 113 млрд рублей во Внешпромбанке. Как полагает следствие, Беджамов совместно со своей сестрой Ларисой Маркус выдавал невозвратные кредиты фиктивным компаниям, аффилированным с ними, а также списывал средства со счетов клиентов без их ведома. Сейчас Беджамов живет в Лондоне, следует из материалов британского суда. Активы Беджамова за рубежом находятся под запретом на отчуждение, но запрет английского судьи имеет оговорку, которая не запрещает банкиру «осуществлять сделки или распоряжаться своими активами в порядке обычной бизнес-деятельности». При проведении сделок выплаты не должны поступать в адрес компаний, связанных с Беджамовым; экс-банкир должен уведомлять истцов о всех сделках стоимостью более 50 тыс фунтов стерлингов.

Суд также разрешил Беджамову тратить около 100 тыс. фунтов стерлингов в месяц на личные расходы, аренду недвижимости, на юристов и т. д. Расходы экс-банкира финансируются из суммы в 17,4 млн евро, которую Беджамов получил за продажу отеля Badrutt's Palace в Швейцарии, говорилось в материалах британского суда. Средства находятся на счете юрфирмы Mischon de Reya, представляющей интересы экс-банкира.

Внешпромбанк планирует обратиться в Высокий суд Лондона с просьбой признать решение российского суда, сообщил источник, близкий к кредиторам банка. По его словам, это позволит исключить возможность продажи объекта. Приказ о заморозке, наложенный Высоким судом, запрещает Георгию Беджамову отчуждать свои активы, но ответчик имеет право просить суд разрешить продажу недвижимости, чтобы финансировать судебные разбирательства и жить в лимитах трат на личные нужды, пояснил источник.

Партнер Double Bridge Law Сергей Усоскин считает, что признание английским судом промежуточного акта маловероятно. Тем не менее истцы могут попросить Высокий суд применить дополнительные обеспечительные меры в Англии в поддержку российского процесса, считает он. По словам юриста, продажа объекта необязательно приведет к расходованию выручки, деньги будут размещены на счете Mishcon de Reya и дальше суд решит, по каким правилам они будут расходоваться. Стоимость всего процесса для Беджамова может разниться от 5–6 млн фунтов стерлингов до 10–12 млн фунтов стерлингов, считает юрист.