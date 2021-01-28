В декабре объем «свободных денег» в российских семьях сократился на 25% по сравнению с ноябрем — до минимального уровня за всю наблюдаемую историю, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир» .

«Согласно расчетам на основе данных Romir Scan Panel о первоочередных затратах россиян и при сравнении их со средними доходами, в декабре объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве сократился на 25% по сравнению с ноябрем до минимального уровня за всю наблюдаемую историю», — говорится в сообщении.

Свободные деньги домохозяйств — это денежные средства, которые остаются после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки.

«На фоне пандемии подготовка к Новому году и закупки для праздничного стола ударили по кошельку россиян больше обычного, что и привело к рекордно низким значениям индекса. В целом среднегодового снижения в 2020 году не наблюдается, даже наоборот, мы фиксируем рост на 2%. Периоды локдауна, в течение которых траты сильно сократились, компенсировали некоторые негативные для индекса факторы», — комментирует результаты исследования исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева.

