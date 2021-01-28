ЦБ планирует стандартизировать договор банковского вклада , сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута на онлайн-конференции Ассоциации банков России.

Мамута напомнил, что банковский вклад пока не урегулирован с точки зрения требований к раскрытию информации относительно его основных условий и особенностей. «Это приводит к определенному дисбалансу информационному, который получает заемщик, например когда он берет потребкредит или ипотеку (как частный случай) и когда он размещает денежные средства во вклад», — отметил представитель Центробанка.

«Особенно проблема обострилась на фоне быстрого развития в 2020 году так называемых структурных вкладов, когда помимо депозита к нему в качестве довеска предлагается либо инвестиционное страхование жизни, либо другой какой-то активный инструмент», — добавил Мамута. По его словам, чтобы понять условия выплаты повышенного дохода, зачастую необходимо внимательно проштудировать многостраничный договор вклада.



По мнению Мамуты, стандартизация договора банковского депозита позволит повысить не только защиту вкладчика, но также и защиту самих банков от действий недобросовестных участников рынка и продавцов финансовых услуг.