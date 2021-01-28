Правительство России выделит Фонду социального страхования (ФСС) 69 млрд рублей на выплату различных пособий, говорится в сообщении Кабмина. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет Фонда социального страхования выросла. Необходимо поддержать устойчивость бюджета фонда. Сегодня на это направим почти 69 миллиардов рублей. Все пособия, выплаты и компенсации должны перечисляться своевременно и в полном объеме», — сообщил Мишустин.

Также он заявил о необходимости упростить получение госуслуг и пособий для граждан.

Пособия будут перечисляться людям напрямую из ФСС, а не через работодателя. «Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат — то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил», — отметил Мишустин.