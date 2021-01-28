ЦБ установил официальные курсы валют на 29 января.

Курс доллара повысился на 1 рубль 14,54 копейки, составив 76,1854 рубля (75,04 рубля на 28 января). Курс евро увеличился на 91,24 копейки, до 92,131 рубля (91,2186 рубля на 28 января).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:41 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,17 рубля (плюс 32 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 92,26 рубля (плюс 42 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 75,83—76,5 рубля за доллар и 91,69—92,52 рубля за евро.