На конец 2020 года финансовая поддержка, которая была оказана правительствами национальным экономикам из-за пандемии коронавируса, в общей сложности достигла отметки в 14 трлн долларов. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Из этой суммы 7,8 трлн долларов пришлись на дополнительные расходы.

Еще 6 трлн долларов — гарантии, займы и вливания капитала.

«Эта поддержка варьировалась в разных странах в зависимости от последствий потрясений, связанных с пандемией, и способности правительств брать займы», — отмечает МВФ.

По мнению аналитиков МВФ, фискальные меры поддержки в развитых странах были утверждены на несколько лет. При этом более бедные страны (развивающиеся) вводили меры как краткосрочные.

В целом фискальная поддержка наряду с экономическим спадом по всему миру привели к росту государственного долга и дефицита. Итак, за 2020 год средний мировой государственный долг приблизился к 98% мирового ВВП. Прогноз до пандемии предусматривал 84%.