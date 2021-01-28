Минцифры РФ совместно с Минздравом планирует запустить в регионах в I квартале 2021 года мобильное приложение для онлайн-записи к врачу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

В министерстве отметили, что спроектированное мобильное приложение является компонентом единого портала госуслуг и будет функционировать в рамках суперсервиса (комплекса госуслуг в режиме онлайн) «Мое здоровье». Сейчас завершаются интеграционные и нагрузочные испытания с Минздравом и пилотными регионами РФ.

«Мобильное приложение планируется запустить в I квартале 2021 года, в первую очередь будут запущены такие сервисы, как запись к врачу, запись к врачу по направлению, вызов врача на дом, получение электронных медицинских документов и справок и ведение дневника самонаблюдения и т. д. Также планируется оптимизировать существующие услуги, которые доступны на веб-портале госуслуг», — сказали в Минцифры.

По словам представителя министерства, в рамках развития инфраструктуры электронного правительства, за развитие которого отвечает Минцифры, будет обеспечена единая среда предоставления медицинских услуг для пользователей платформы «Госуслуги. Мое здоровье» и портала госуслуг. «Для функционирования Минздраву и субъектам РФ потребуется обеспечить настройку региональных медицинских информационных систем и наладить информационное взаимодействия через канал единой системы межведомственного электронного взаимодействия», — добавили там.



Заказчиком разработки мобильного приложения «Госуслуги. Мое здоровье» по госконтракту является Минцифры, исполнителем, ответственным за его создание, — «Ростелеком».