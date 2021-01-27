Минтруд разработал документ о внесении поправок, обязующих пенсионные фонды восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными, пишут «Известия» . Ведомство разработало поправки в федеральные законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет о переводе пенсионных средств из ПФР или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой НПФ. Если он будет досрочным (ранее чем через пять лет), то, согласно действующему законодательству, гражданин теряет деньги, которые он мог получить в результате инвестирования его пенсии. Они попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда. Но если новый договор будет признан судом недействительным, Минтруд предлагает обязать нового страховщика вернуть предыдущему незаконно переведенные средства накоплений. Первый пенсионный фонд, удержавший инвестдоход в своем резерве, должен будет восстановить его на счете застрахованного лица.

В Госдуме документ уже готовы поддержать. В Центробанке также готовы его поддержать, так как документ он направлен на повышение защиты прав застрахованных лиц. Однако есть процедурные вопросы, требующие дополнительного обсуждения с Минтрудом, сообщили в пресс-службе регулятора. В Минэкономразвития сообщили, что ведомство инициативу поддержит, так как законопроект позволит в большей мере обеспечить права застрахованных лиц. В парламентских фракциях Госдумы считают, что фонды должны не только возвращать россиянам деньги, но и нести ответственность, если их действия будут признаны незаконными. В НПФ «Открытие» заявили, что выступают за принятие законопроекта. При этом там заверили, что, как и некоторые другие негосударственные пенсионные фонды, всегда восстанавливают из РОПС инвестдоход в случае признания договора обязательного пенсионного страхования недействительным.

По словам заведующего лабораторией Института социальной политики НИУ ВШЭ, руководителя информационно-аналитического проекта «Лаборатория пенсионной реформы» Евгения Якушева, с одной стороны, в 2014 году было принято решение о заморозке взносов накопительной части пенсии, а с другой — о создании системы гарантирования пенсионных накоплений (ГПН). Но вместе с ГПН появилась система штрафов за досрочный переход, на который наложилось отсутствие поступлений новых взносов. То есть счета росли в основном за счет инвестиционного дохода, в этот период потеря инвестдохода стала составлять значительную часть баланса застрахованного лица, уточнил он. По его словам, сейчас ЦБ и Минтруд уже ограничили переходы граждан, поэтому де-факто таких больших потерь у людей нет и предложение Минтруда правильное, но неактуальное.