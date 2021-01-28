Минэкономразвития РФ внесло доработанный законопроект о реформе банкротства юридических лиц в правительство, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

«Минэкономразвития внесло доработанный с учетом замечаний ГПУ (государственно-правового управления — прим. ТАСС) президента законопроект о реформе банкротства юридических лиц в правительство РФ», — сообщили в Минэкономразвития.

Как пояснили в министерстве, документом предусмотрены глобальные изменения процедур банкротства, усиление ответственности арбитражных управляющих и независимости их отбора, процедуры торгов по реализации имущества и другие. «Внесенные изменения позволят сделать институт банкротства цивилизованным и эффективным способом спасения бизнеса и возвращения долгов», — добавили в Минэкономразвития.

Весной прошлого года Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.

По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, реформа института банкротства готовилась в течение последних нескольких лет.

Как пояснил Торосов, министерство предлагает отказаться от трех процедур (наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление) и создать новую реабилитационную процедуру по реструктуризации долгов. Действующие реабилитационные процедуры редко вводятся и при этом затягивают процесс, подчеркнул замминистра. В новой вариации законопроекта предлагается оставить две процедуры — реабилитационную и ликвидационную.



Кроме того, предлагается исключить контроль над должником недобросовестными бенефициарами. Теперь контролирующее должника лицо не сможет назначить своего арбитражного управляющего, он будет назначен через случайный выбор на основе балльной оценки. Также предлагается лишить контролирующих должника и заинтересованных лиц права голоса на собрании кредиторов. Исключение останется только для банка, он не будет лишен права голоса, если использовал залог акций только для обеспечения кредита.

Также предлагается создать регистр — информационную систему для регистрации арбитражных управляющих, учета результатов эффективности, для их случайного выбора на основании балльной оценки.

Как отмечает Торосов, законопроект направлен также на повышение эффективности торгов по реализации имущества должника. «Сокращаем сроки и упрощаем порядок торгов. [Предполагается] ускорение торгов путем механизма «качелей», так называемой англо-голландской системы, [появится] возможность «подключения» участников в ходе торгов и возможность начинать торговать по итогам частичной инвентаризации», — указал Торосов.