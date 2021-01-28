Почти 21 млрд рублей заложен в программах субъектов РФ на меры по восстановлению занятости, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами Кабмина.

По словам министра, цель — до конца 2021 года восстановить занятость до допандемических показателей. «Для этого нам необходимо трудоустроить как минимум еще миллион наших граждан», — добавил он.

Котяков подчеркнул, что на сегодняшний день составлены «паспорт занятости» и «портрет безработного» по каждому субъекту РФ. «Мы четко понимаем особенности каждого регионального рынка труда. Видим детальный срез структуры безработицы: количество выпускников, молодых специалистов, людей без образования и так далее. Поэтому для каждого субъекта составлена индивидуальная, адресная программа по восстановлению занятости с учетом территориальной специфики», — уточнил министр.

По его словам, субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) выделят работодателям для трудоустройства безработных, зарегистрированных до 1 января 2021 года, мера охватит свыше 220 тыс. человек. «Мы предлагаем выделять работодателю субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. <...> Программа позволит трудоустроить свыше 220 тыс. человек, и, на наш взгляд, она станет одной из самых таких емких федеральных мер прямого действия», — сказал он.