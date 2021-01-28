Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует переходить на взаиморасчеты в национальной валюте, поскольку операции, проводимые в долларах, наносят ущерб их экономике, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.



«Целью создания ЕАЭС было повышение конкурентоспособности экономик стран союза», — сказал парламентарий в четверг на круглом столе, посвященном финансово-экономическому суверенитету ЕАЭС.

Сенатор отметил, что взаимные расчеты в долларах и евро приводят к потерям для бизнеса и государственных бюджетов государств, создаются риски из-за волатильности курса валют, реальных или потенциальных санкций. По мнению Косачева, чтобы не подпадать под эти риски, «следовало бы осуществлять взаиморасчеты в национальных валютах, либо придерживаться какой-то одной национальной валюты».



Законодатель привел пример, когда для того, чтобы рубль перевести в казахский тенге, российскую валюту надо перевести сначала в доллар, а затем из доллара в тенге. «В этой связи естественно возникает тема создания правовой и технологической основы по обслуживанию финансовых потоков, минуя юрисдикции третьих стран», — полагает он.

«Для создания собственной финансовой структуры ЕАЭС нужно стабилизировать курс национальных валют и в дальнейшем регулировать соответствующие процессы через отдельные соглашения», — сказал Косачев.

Он подчеркнул, что в данных целях как базу можно использовать Межгосударственный банк СНГ или Евразийский банк развития. «Создание некоего механизма стабилизации курса валют», — пояснил он.

