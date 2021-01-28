РГС Банк запустил сервис по доставке банковских карт, сообщает пресс-служба финансового учреждения. Теперь клиенты могут не только заказать дебетовую карту на сайте банка или по телефону контакт-центра, но и получить ее с доставкой на дом, на работу или в ближайшее отделение кредитной организации.



«Для заказа доступны моментальные карты «Мир автомобилиста» и «Дорожная карта», получить которые можно уже на следующий день после оформления заявки. Доставка осуществляется в 70 субъектах РФ и является для клиента абсолютно бесплатной», — говорится в релизе.

Карты «Мир автомобилиста» и «Дорожная карта» позволяют получать повышенный кешбэк (5% и 7% соответственно) в категориях «авто», «еда» и «развлечения», пользоваться акциями и скидками в рамках программы лояльности от платежных систем «Мир» или Mastercard, а также пополнять и снимать собственные средства без комиссии более чем в 93 тыс. банкоматов партнерской сети по всей России. Кроме этого, по дебетовым картам РГС Банка предусмотрен бесплатный тест-драйв: в течение трех месяцев клиенты могут оценить их преимущества и не платить за обслуживание.

К услугам клиентов также дистанционное открытие вкладов и накопительных счетов , платежи и переводы в пользу третьих лиц, конверсионные операции, плановое и досрочное погашение кредитов и многое другое.