Потребительский спрос на золото в мире в 2020 году упал до минимального уровня за последние 11 лет, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), который имеется в распоряжении ТАСС. При этом инвестиционный спрос на металл в прошлом году показал рекордные значения.

«Пандемия COVID-19 с ее долгосрочными последствиями была основным фактором снижения потребительского спроса на золото в течение всего 2020 года, в результате чего годовой спрос снизился на 14% — до 3,76 тыс. тонн. Согласно последнему отчету Всемирного совета по золоту, в прошлом году впервые с 2009 года спрос опустился ниже 4 тыс. тонн», — говорится в отчете.

При этом возросшая неопределенность и политическая реакция на пандемию в 2020 году поддержали годовой инвестиционный спрос, который увеличился на 40%, достигнув нового максимума в 1,77 тыс. тонн. Основной рост инвестиционного спроса произошел за счет рекордного притока капитала в обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF), однако в IV квартале прошлого года наблюдалось заметное снижение инвестиционного спроса на золотые ETF. Спрос на слитки и монеты вырос за год на 3%.

Цена на золото в долларах в 2020 году повысилась на 25% при поддержке спроса инвесторов и к концу года составила порядка 1,89 тыс. долларов за унцию, сказано в отчете WGC.

Предложение золота в 2020 году тоже пострадало от пандемии коронавируса и уменьшилось на 4%, что является самым большим годовым снижением с 2013 года. Падение во многом объясняется перебоями в работе рудников из-за коронавируса, что компенсировалось незначительным увеличением объемов переработки. При этом ряд стран показали прирост добычи золота, в том числе и Россия (плюс 3%).

Центральные банки в мире снизили темпы покупки золота в 2020 году на 59% — до 273 тонн. В IV квартале 2020 года центробанки вернулись к чистым покупкам, добавив 44,8 тонны к глобальным активам.

Россия осталась третьим по величине покупателем золота в 2020 году, увеличив свой золотой запас на 27,4 тонны, несмотря на покупки только в I квартале .

Мировой спрос на золотые ювелирные изделия в прошлом году упал на 34% — до рекордного минимума с момента начала наблюдений в 1995 году. На это повлияли пандемия и высокие цены на золото. Несмотря на восстановление в IV квартале, спрос не смог преодолеть продолжающиеся сложности, связанные с пандемией COVID-19. Большая часть годового снижения спроса в мире обусловлена падением продаж в Китае и Индии.



В России спрос на ювелирные изделия в 2020 году упал на четверть. Общий потребительский спрос в России снизился на 20%. Спрос на слитки и монеты в России в 2020 году вырос на 37%.