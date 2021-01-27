За два года функционирования Системы быстрых платежей (СБП) россияне провели с ее помощью более 139 млн операций на сумму около 1 трлн рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на ЦБ. Сервис за это время занял 15% рынка межбанковских перечислений. По данным НСПК, к системе уже присоединились 211 финансовых организаций. В банках подтвердили, что видят интерес к СБП у своих клиентов. В этом году кредитные организации планируют дополнить сервис возможностью «вытягивать» деньги на свой счет, например, если клиент чаще использует приложение одной кредитной организации, а зарплату получает в другой. Такой функционал собираются реализовать ПСБ, Почта Банк, МТС Банк, Хоум Кредит Банк, Новикомбанк, Абсолют Банк, «Зенит» и УБРиР, рассказали их представители.

Успешность и популярность сервиса зависит от его удобства и стоимости: по обоим критериям СБП получает высший балл, подчеркнул гендиректор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков. С 1 мая 2020 года ЦБ принудительно обнулил комиссии за перечисления между физлицами с использованием сервиса до 100 тыс. рублей в месяц. Если запрет снимут и комиссии вернутся, прирост клиентов и объемов операций резко сократится, считает он.

С момента запуска СБП 1 сентября 2019 года проведено 900 тыс. операций по оплате товаров и услуг на сумму 5 млрд рублей, сообщили в ЦБ. По данным НСПК, 27 финансовых организаций предоставляют клиентам возможность оплаты по QR-коду. Такой функционал реализован в 69 тыс. торговых точек. В этом году инструмент должен появиться также в Абсолют Банке, «Зените», Новикомбанке, УБРиР, крымском РНКБ и банке «Санкт-Петербург». По оценкам Wildberries, число трансакций с помощью этого инструмента выросло в шесть раз.

По мнению экспертов, в ближайшее время банки будут прорабатывать новые сценарии для перечислений в пользу юрлиц. Тарифы, установленные в СБП, в разы выгоднее эквайринговых комиссий за прием безналичных платежей. Ретейл верит, что сервис ЦБ в перспективе станет полноценной альтернативой платежным терминалам, считают эксперты. По их словам, пока оплату с помощью системы подключили не все банки, а значит, не все россияне через свои приложения могут отсканировать QR-код и отправить деньги продавцу. Второй затрудняющий работу СБП фактор: покупки в Интернете в основном делаются со смартфона, и пользователю просто нечем отсканировать QR на экране.