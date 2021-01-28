Ленинский районный суд Самары приговорил к 9,5 годам колонии общего режима экс-главу банка «Волга-Кредит» Татьяну Ерилкину за крупное мошенничество с вкладами, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Суд установил, что в период с апреля по декабрь 2014 года председатель правления банка совместно с председателем совета директоров банка, директором департамента информационных технологий, начальником отдела по обслуживанию физических лиц, другими работниками и иными причастными лицами в составе организованной группы похитили более 1,7 миллиарда рублей, размещенных во вкладах не менее 2872 граждан», — указали в ГП РФ.

Ерилкина и другие соучастники были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Остальные осужденные из числа руководителей банка получили от 3 до 8 лет колонии общего режима.

Хищения средств вкладчиков совершались с помощью автоматизированной системы, аналог легальной версии которой был установлен на служебные компьютеры. Одна система показывала официальное движение средств, вторая – реальное. В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ.