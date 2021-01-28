Компания накануне зарегистрировала юрлицо, которое будет отвечать за выпуск облигаций на фондовом рынке и выдавать займы на строительство инфраструктуры.
«ДОМ.РФ» может запустить первый из пилотных проектов по инфраструктурным облигациям во II квартале 2021 года. Об этом рассказал директор «ДОМ.РФ» по инфраструктурным облигациям Антон Никитин на конференции РБК «Рынок недвижимости — 2021: точки развития».
Как уточняется в сообщении компании, с помощью этого механизма будет реализован проект строительства жилья общей площадью 750 тыс. кв. м в Тульской области. Соответствующее соглашение о намерении между регионом и «ДОМ.РФ» сейчас находится на стадии подписания.
«В регионах должно появляться больше жилых районов с комфортной городской средой и необходимыми социальными объектами. «ДОМ.РФ» приступил к созданию специализированного общества проектного финансирования «Инфраструктурные облигации». Решение о появлении такого юрлица, которое будет отвечать за выпуск облигаций на фондовом рынке и выдавать займы на строительство инфраструктуры, принято на последнем наблюдательном совете «ДОМ.РФ». Вчера компания была зарегистрирована в ЕГРЮЛ, ее единственным участником является «ДОМ.РФ», — рассказал Никитин.
Сейчас в разработке пять пилотных проектов: в Ленинградской, Тульской, Тюменской, Сахалинской и Ростовской областях. Общая ожидаемая площадь возводимого жилья — более 4,5 млн кв. м. «ДОМ.РФ» уже провел селекторное совещание с Минстроем, и сейчас идет отбор новых потенциальных проектов в других регионах РФ. Так, в число пилотных регионов могут войти Воронежская область и Красноярский край.
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