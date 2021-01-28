Экономическая активность в начале года остается близкой к уровню IV квартала 2020 года, но отраслевая динамика неоднородна. Основной позитивный вклад вносят входящие платежи в госсекторе и добывающих отраслях, говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» .

«Экономическая активность в начале года остается близкой к уровню IV квартала 2020 года, однако отраслевая динамика остается неоднородной. Недельное отклонение объема входящих платежей от среднего уровня предшествующего квартала (IV квартала 2020 года) на отчетной неделе с 18 по 22 января было положительным, составив 15,8%. Как и неделей ранее, основной вклад в отклонение вверх внес повышенный объем входящих платежей в госсекторе и добывающих отраслях: отклонение без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления остается близким к нулю (0,5%)», — говорится в материале.



В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, рост финансовых потоков к среднему в предыдущем квартале замедлился до 0,8% с 5,3% неделей ранее (11—15 января). Основной причиной ухудшения динамики потребительских отраслей стало снижение объема входящих платежей в отрасли операций с недвижимым имуществом.

После слабой динамики в первую отчетную неделю 2021 года, показатели инвестиционных отраслей улучшились: за неделю с 18 по 22 января отклонение среднего входящего дневного потока от среднего значения за предыдущий квартал составило минус 1,9%. При этом рост был зафиксирован в производстве прочих транспортных средств деятельности по архитектуре и инженернотехническому проектированию.

В отраслях государственного потребления за неделю с 18 по 22 января отклонение входящего среднего дневного потока за отчетную неделю от среднего за предыдущий квартал составило 73,2%. Наибольший вклад в динамику наблюдался со стороны деятельности органов государственного управления. При этом и исходящие платежи в начале года также держатся на повышенном уровне.



«Однако рост финансовых потоков в государственном управлении может носить временный характер, так как вызван возвратом размещенных ранее депозитов Минфина и внутрибюджетными операциями», —

отмечают в ЦБ