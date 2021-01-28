BSS приглашает представителей банковского сообщества посетить выступления экспертов и экспозицию компании в ходе XXI Международного Форума iFin-2021, который пройдет 9-10 февраля 2021 года в гостиничном комплексе «Рэдиссон Славянская» (Москва, Площадь Европы, 2).

В центре внимания BSS только самая актуальная и важная информация, разработки и тенденции в сфере развития дистанционного банковского обслуживания, противодействия кибермошенничеству, использования речевых технологий.

Почему будущее ДБО за микросервисной архитектурой? Как успеть в технологической гонке за банками-лидерами? Зачем автоматизировать тестирование на устойчивость систем к DDoS-атакам? Почему важен четкий и регламентированный подход к организации информационной безопасности? Что такое биометрическая голосовая аналитика? В чем преимущество речевой аналитики BSS для банка?

Приходите на наши выступления и задавайте вопросы. Будем разбираться вместе. Мы ждем вас:

9 февраля

Секция: «Электронные финансовые услуги для самозанятых, МСБ и корпораций»

«Электронные финансовые услуги для самозанятых, МСБ и корпораций» Спикер : Станислав Шилов, Заместитель директора по продажам по развитию, BSS.

: Станислав Шилов, Заместитель директора по продажам по развитию, BSS. Тема выступления: «Новая эра дистанционных сервисов. Как технологии позволяют ответить на вызовы времени».

9 февраля

Секция: «Информационная и кибербезопасность финансовых организаций»

«Информационная и кибербезопасность финансовых организаций» Спикер : Виктор Гулевич, Директор департамента систем безопасности, BSS.

: Виктор Гулевич, Директор департамента систем безопасности, BSS. Тема выступления: «Новые комбинированные виды атак на банковские приложения. DDoS как ввод в заблуждение».

10 февраля

Секция: «Практическое применение Big Data, AI, Open API, роботизации, биометрии, блокчейна в финансовом секторе»

«Практическое применение Big Data, AI, Open API, роботизации, биометрии, блокчейна в финансовом секторе» Спикер: Юрий Ледаков, Руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов самообслуживания, BSS.

Юрий Ледаков, Руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов самообслуживания, BSS. Тема выступления: «Биометрическая голосовая аналитика - ответ на вызовы пандемии полный автоконтроль коммуникаций в условиях удалённой работы сотрудников».

Компания BSS представит банковскому сообществу как новые разработки в области дистанционного банковского обслуживания, голосовых технологий и информационной безопасности, так и хорошо зарекомендовавшие себя апробированные промышленные решения.

Эксперты компании будут доступны для консультаций на стенде BSS. Все желающие смогут протестировать решения на демостендах. Приходите, спрашивайте, общайтесь – мы всегда рады гостям!

Подробная информация о форуме и условиях участия представлены на сайте организаторов .