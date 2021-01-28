Бюро кредитных историй зафиксировали в своей статистике рекордное количество выданных банками ипотечных кредитов , а также рекордное значение среднего размера такого кредита.

По данным Объединенного кредитного бюро, банки выдали в 2020 году 1,67 млн ипотечных кредитов, что на 38% больше, чем в предыдущем году. Это абсолютный рекорд по количеству выданных за год ипотечных кредитов, отмечается в релизе. Так, в 2019 году ипотеку взяли 1,2 млн человек, в 2018-м — 1,4 млн, в 2017-м — 1,02 млн, в 2016-м — 0,76 млн заемщиков.

Рекорд по количеству выданных за месяц кредитов был установлен в октябре — тогда ипотеку взяли 202 тыс. заемщиков. В декабре банки выдали 192 тыс. кредитов — этот показатель уступает только октябрьскому. За весь IV квартал банки выдали 572 тыс. кредитов — на 51% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Среди 30 регионов с наибольшим количеством выданных за год ипотечных кредитов лучшая динамика была в Алтайском крае (плюс 34% по сравнению с 2019 годом), Приморском крае (плюс 33%), Чувашии (плюс 31%), Татарстане (плюс 31%) и Ханты-Мансийском автономном округе (плюс 31%). Самые низкие темпы — в Башкирии (плюс 24%), Кемеровской области, Санкт-Петербурге (плюс 23% в обоих случаях), Московской области (плюс 22%; в Москве темпы выше — плюс 28%) и Иркутской области (также плюс 22%).

В свою очередь Национальное бюро кредитных историй указывает со ссылкой на свои данные, что в декабре 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов достиг рекордных 2,81 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 11,4%.

Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по ипотеке составило 713 баллов, увеличившись за год на 6 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850).

В декабре 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (6,07 млн рублей), Московской области (4,57 млн), Санкт-Петербурге (3,71 млн), Приморском крае (3,47 млн), Ленинградской области (3,19 млн). В Москве показатель стал рекордным, впервые превысив 6 млн рублей.

Что касается динамики среднего чека по таким кредитам, то самый существенный рост в декабре продемонстрировали Приморский край (плюс 20,3%), Московская (плюс 19,7%), Ростовская (плюс 19,5%) и Самарская (плюс 17%) области, а также Санкт-Петербург (плюс 16,9%). В Москве средний размер ипотеки за год вырос на 3,3%.



Согласно представленным в четверг данным Банка России , по итогам 2020 года рост ипотечного портфеля банков составил почти 25% (в 2019-м — 20%).