Определитель номера, выявление подозрительных переводов, подстройка под поведение пользователей и другие сервисы ввели банки для защиты клиентов от злоумышленников, пишут «Известия» . Об этом рассказали в кредитных организациях. Так, Хоум Кредит Банк разработал и внедрил новые правила работы в дистанционных каналах, система безопасности оценивает большой объем данных показателей (IMEI-номер, IP-адрес, ОС устройства и другие параметры). В случае подозрения на незаконные действия операция будет отменена или направлена на дополнительную проверку. В Тинькофф Банке разработали бесплатный определитель номера и систему, которая может приостановить нетипичные операции по карте клиента до выяснения обстоятельств, фиксируя поступивший человеку подозрительный звонок.

В Московском Кредитном Банке ввели систему, которая подстраивается под особенности поведения пользователей различных социальных групп для их защиты. Также финансовые организации активно информируют пользователей о новых видах мошеннических схем. В ВТБ запустили систему, которая позволяет выявить и предотвратить мошенничества с удаленным управлением устройствами клиентов. Банк «Открытие» централизованно просматривает более 15 систем компании, что позволяет создавать общие критерии для выявления подозрительных переводов и быстрее реагировать на изменения мошеннических схем.

По словам экспертов, в 2020 году банки активно усиливали защиту онлайн-операций для противодействия атакам методами социальной инженерии и выполняли требования НСПК по безопасности Системы быстрых платежей, улучшали мониторинг установки на устройства клиентов вредоносного ПО. Банки внедряют системы, основанные на интеллектуальных системах защиты от фрода, а также риск-ориентированную аутентификацию. Сейчас основной угрозой для банков стали инсайдерские утечки персональных данных клиентов, которые в дальнейшем используются для хищений с помощью методов социальной инженерии, считают эксперты. Практически единственный способ снизить число таких мошенничеств — пресекать утечки данных, которыми затем пользуются преступники.