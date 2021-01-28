Абсолют Банк присоединился к стандарту ипотечного кредитования «ДОМ.РФ». Он содержит требования к организации процессов ипотечного кредитования на всех этапах «жизни» ипотеки с учетом баланса интересов заемщика и кредитора.

Документ разработан при участии Банка России и крупнейших банков в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», уточняется в релизе кредитной организации. Свыше 60 российских организаций уже работают по стандарту «ДОМ.РФ». Соблюдая установленные требования, кредиторы выстраивают процессы выдачи и обслуживания ипотечных кредитов на паритетной и социально ответственной основе.

«Стандарт ипотечного кредитования «ДОМ.РФ» станет для ипотечной сферы аналогом отраслевых стандартов, формирующим единые правила и нормы взаимодействия всех участников рынка, — комментирует председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. — Он поможет вывести рынок ипотечного кредитования на новый уровень, сформировать рыночный механизм поддержания качества кредитных портфелей, повысить прозрачность сделок и защитить интересы заемщиков».