Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не менее инфляции. Инициатива также предусматривает возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, выплату им компенсаций за период с 2016 года.

«В последние годы государство не индексировало их пенсии. Перед людьми накопился огромный долг. Год от года он увеличивался на сотни миллиардов рублей и теперь составляет 1,38 трлн рублей. Пора выплатить эти деньги людям, тем более средств на это у государства достаточно, несмотря на все заверения Минфина о нехватке средств в федеральной казне», — написал Миронов в Telegram-канале.

Как ранее сообщал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин, в 2021 году индексация пенсий неработающим пенсионерам составила 6,3% при уровне инфляции 4,9% за прошлый год. По его данным, пенсии в среднем увеличились на 1 039 рублей.

Согласно изменениям в конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. В нем не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.

Действующее законодательство предусматривает с 2019 по 2025 год увеличение размеров страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним один раз в год с 1 января. С 2025 года ежегодная индексация страховой пенсии будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля — на уровень инфляции, а с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР. Фиксированная выплата с 2025 года будет индексироваться один раз с 1 февраля — на уровень инфляции.