США скорректировали запрет на сделки американских компаний с ценными бумагами китайских фирм, разрешив работу с фирмами, чьи названия лишь похожи, но не совпадают в точности с приведенными в списке китайских оборонных компаний, говорится на сайте американского Минфина.

«В течение срока действия лицензии (физические и юридические) лица США, подпадающие под действие генеральной лицензии, вступать в сделки, в других случаях запрещенные президентским указом 13959, с участием подпадающих под регулирование ценных бумаг организаций, названия которых очень похожи, но не совпадают в точности, с названием коммунистической китайской военной компании», — говорится в сообщении.

При этом сделки с компаниями из китайского оборонного сектора, внесенных в санкционные списки Минфина, запрещены, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп в середине января подписал указ о запрете сделок с ценными бумагами компаний, которые могут быть связаны с китайскими военными. Он должен был вступить в силу 12 ноября этого года.

Трамп также подписал указ, в котором запретил трансакции с лицами, контролирующими восемь китайских приложений мобильных платежей. Он должен выступить в силу 19 февраля. Трамп объяснил эти действия потенциальной угрозой национальной безопасности страны. Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office.