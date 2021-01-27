В то время как российская экономика продолжает бороться с последствиями пандемии COVID-19, российские банки столкнулись с новой проблемой — ожидаемым сокращением чистой процентной маржи на фоне исторически низких процентных ставок. А снижение чистой процентной маржи будет оказывать давление на показатели прибыльности, говорится в аналитическом отчете агентства S&P Global Ratings.

«По нашим оценкам, в ближайшие два года чистый процентный доход российских банков будет на 1,4—1,6 трлн рублей (19—21 млрд долларов) меньше того объема, который они могли бы получить, если бы средний показатель чистой процентной маржи в банковском секторе оставался на уровне 4% (в соответствии с данными на 1 октября 2020 года). Мы ожидаем, что этот показатель может снизиться на 50—75 базисных пунктов (б. п.) в 2021 году — до исторического минимума 3,25—3,5% — и потенциально еще на 25 б. п. в 2022 году. Сокращение потерь по кредитам и рост комиссионного дохода будут недостаточными для компенсации ожидаемой потери чистого процентного дохода», — отмечают аналитики.

S&P Global Ratings полагает, что в целях адаптации бизнеса к низким процентным ставкам и урегулирования последствий пандемии российские банки будут в большей степени ориентироваться на повышение эффективности операционной деятельности, развитие цифровизации и усиление своих позиций в розничном сегменте.

В то же время перспективы развития банковского сектора будут зависеть от темпов восстановления российской экономики. Разные сценарии будут иметь различные последствия для показателей стоимости риска и темпов роста в банковском секторе, а будущие решения Банка России в сфере денежно-кредитной политики будут оказывать влияние на чистую процентную маржу банков и, в конечном счете, на их прибыльность. Отмечая эту неопределенность, аналитики рассматривают три макроэкономических сценария, включающих различные варианты изменения процентных ставок в 2021—2022 годах и потенциальное влияние каждого сценария на банковский сектор.

«Наши прогнозы отражают базовый сценарий, предусматривающий относительно мягкую денежно-кредитную политику в России в 2021 году и ее постепенное ужесточение в 2022 году, при котором ключевая ставка составит 4,75% в конце 2022 года», — говорится в записке.

Аналитики полагают, что у российских банков имеются лишь ограниченные возможности для дальнейшего снижения ставок по депозитам и затрат на фондирование в отсутствие дальнейшего значительного снижения ключевой ставки.

В то же время аналитики не исключают вероятности другой динамики ключевой ставки в ближайшие два года — в зависимости от инфляционных ожиданий, темпов восстановления экономики и волатильности российской валюты. Например, в случае значительно более медленного восстановления экономики, чем предусматривает базовый сценарий, и сильного дезинфляционного давления ключевая ставка может быть ниже текущего уровня на протяжении более длительного периода.



Этот сценарий окажет более значительное давление на показатели прибыльности российских банков, главным образом в связи с большим объемом потерь по кредитам (относительно уровня, предусмотренного нашим базовым сценарием), даже несмотря на улучшение способности некоторых клиентов обслуживать и погашать долг благодаря более мягким денежно-кредитным условиям. Давление на показатели чистой процентной маржи в этом случае будет менее значительным в 2021 году вследствие все еще высокой премии за кредитный риск и замедления темпов снижения процентных ставок по кредитам, но оно вновь усилится в 2022 году.

«По нашим оценкам, реализация этого сценария, при котором ключевая ставка снизится до 3,75% в ближайшие месяцы и лишь немного повысится во втором полугодии 2022 года, обусловит сокращение совокупной чистой прибыли банков на 0,5—0,7 трлн рублей в 2021—2022 годах по сравнению с показателем базового сценария, а средний коэффициент ROAE снизится примерно до 9%», — подсчитали аналитики.

С другой стороны, допускают они, сильное инфляционное давление может привести к тому, что Банк России начнет повышать ключевую ставку раньше, чем мы ожидаем, — уже с середины 2021 года, при этом ключевая ставка достигнет 5,5% к середине 2022-го. В рамках этого сценария показатель чистой процентной маржи, вероятно, снизится не более чем на 20—30 б. п. в 2021 году и затем быстро восстановится до уровня 2020-го. Вместе с тем нормализация потерь по кредитам обусловит повышение показателей прибыльности, средний коэффициент ROAE составит 14% в указанный период, а чистая прибыль достигнет 2 трлн рублей к концу 2022 года.



Принимая во внимание снижение показателей процентной маржи, банки будут все больше стремиться генерировать непроцентный доход. Однако ожидаемый рост комиссионного дохода будет очень неравномерным в банковском секторе. Аналитики полагают, что в ближайшие два года основная доля прогнозируемого роста комиссионного дохода будет приходиться на банки с наиболее высоким уровнем цифровизации.

Вместе с тем банки, которые ориентируются главным образом на обслуживание корпоративных клиентов и недостаточно быстро проводят цифровую трансформацию, могут характеризоваться очень медленным ростом комиссионного дохода и более сильным давлением на показатели прибыльности вследствие более низких показателей чистой процентной маржи.

По мнению аналитиков, цифровая гонка заставит банки увеличивать расходы. В ближайшие два года операционные расходы российских банков будут расти примерно на 5—7% в год, считают в агентстве. «Мы полагаем, что значительная разница в уровне операционной эффективности затрат российских банков сохранится, при этом ПАО «СберБанк» сохранит лидирующие позиции на рынке, а некоторые другие государственные банки останутся в числе отстающих», — подсчитали аналитики.

В настоящее время прогнозы по рейтингам большинства российских банков — «стабильные»: аналитики не ожидают, что снижение показателей прибыльности будет оказывать значительное давление на достаточность капитала банков в ближайшее время, а банки остаются хорошо капитализированными.

В S&P предполагают, что темпы роста российской экономики составят 2,9% в текущем году и 2,7% в 2022 году благодаря восстановлению мировой экономики, увеличению объема нефтедобычи и ослаблению влияния ограничительных мер, связанных с COVID-19, на экономическую активность в России.

В этом сценарии ожидается, что цена на нефть марки Brent будет составлять в среднем 50 долларов за баррель в 2021—2022 годах. Потенциальные санкции со стороны США, вероятнее всего, будут не очень значительными и окажут ограниченное влияние на экономику.

«Мы полагаем, что отмечавшееся в последнее время усиление инфляции является временным, и ожидаем, что индекс потребительских цен вернется к целевому значению, установленному Банком России, благодаря укреплению курса рубля и все еще невысокому совокупному спросу. Как следствие, мы прогнозируем, что период смягчения денежно-кредитной политики продолжится и ключевая ставка Банка России останется без изменений в течение 2021 года. Постепенная нормализация денежно-кредитной политики, вероятнее всего, начнется во II или III квартале 2022 года», — полагают аналитики.