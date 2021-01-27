Совкомбанк разместил первый российский выпуск социальных еврооблигаций в объеме 300 млн долларов сроком на четыре года. Об этом в среду сообщили в банке, подчеркнув, что это первый в СНГ выпуск подобных бумаг российского эмитента, соответствующий принципам социальных еврооблигаций ICMA.

Спрос на облигации банка на пике достигал 900 млн долларов, 73% заявок поступило от институциональных инвесторов из США, Великобритании, ЕС, Юго-Восточной Азии и ОАЭ. За счет такого спроса итоговый купон оказался самым низким среди всех существующих выпусков коммерческих банков в России и СНГ — 3,4% годовых, отмечается в релизе.

Совкомбанк направит полученные средства на финансирование портфеля карты рассрочки «Халва». «Карты рассрочки «Халва» позволяют клиентам банка приобретать как повседневные товары, так и товары долговременного использования в беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев. Агентство Sustainalytics, мировой лидер в оценке ESG-проектов, выпустило независимое заключение о «Халве» как о социальном проекте», — отмечают в кредитной организации.

Инвесторы по географии распределились следующим образом:

континентальная Европа – 40%;

Россия — 27%;

Великобритания — 25%;

США — 5%;

Азия — 3%.

Также уточняется, что 61% выпуска приобрели управляющие компании и инвестиционные фонды, 33% — банки, 6% — страховые компании.

Организаторы выпуска — JP Morgan, HSBC, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, «Ренессанс Капитал», Sberbank CIB, Sova Capital, UniCredit, «ВТБ Капитал» и сам Совкомбанк. Юридическое оформление сделки осуществляли Latham & Watkins и Baker McKenzie.



Размещение прошло на ирландской бирже Euronext Dublin. Для розничных инвесторов Совкомбанк организует допуск еврооблигаций к торгам на Московской бирже и бирже «Санкт-Петербург», следует из релиза.