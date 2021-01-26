Правительство изучает возможность снижения ставки НДС для рестораторов и отельеров, рассказали «Известиям» два федеральных чиновника и близкий к Кабмину источник. Федеральная налоговая служба рассчитывает, как изменение налога может отразиться на доходах бюджета и как существенно это подстегнет бизнес. Базовый вариант по ставке — 10%, но пока окончательных расчетов нет, заявил источник. Он добавил, что ФНС анализирует общеотраслевую налоговую нагрузку и пытается рассчитать, насколько поможет понижение ставки НДС и каким оно должно быть.

Концептуально Минфин эту инициативу не поддерживает, заверил федеральный чиновник. По мнению ведомства, рестораны и отели не относятся к числу отраслей с плохим финансовым положением даже после пандемии. В Минэкономразвития заявили, что проработка дополнительных мер поддержки отрасли, безусловно, требуется. Министерство ведет ее в тесном диалоге с регионами. Правительство продолжает системно заниматься вопросами поддержки пострадавших отраслей, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Одна из ключевых фискальных проблем ресторанов и отелей — разбалансированность налоговой нагрузки, полагает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, и для первых, и для вторых НДС — это фактически сбор с выручки. Предприятия сферы гостеприимства оказывают услуги по ставке 20%. При этом большинство поставщиков применяют 10% либо работают на «упрощенке» без НДС. Предприятия сферы гостеприимства предпочитают работать на системах налогообложения, где нет этого сбора. Также в отрасли не урегулирована ситуация с конкуренцией: значительная часть предприятий общественного питания и гостиниц — это ИП либо ООО на спецрежимах, при которых они фактически освобождены от НДС и других налогов, добавил Бухаров.

По словам экспертов, у отрасли есть и другая особенность — высокий уровень затрат на персонал, что также существенно сужает возможность по снижению налоговых выплат. Они сомневаются, что все участники отрасли скорректируют цены в случае понижения фискальной нагрузки. В этом случае они смогут оставить себе больше выручки, но потребители уменьшения НДС не заметят, а бюджет получит меньше доходов. Ограничения, связанные с COVID-19, оказывают негативное влияние на доходы ресторанного бизнеса, но то, как рестораны воспользуются послаблением по НДС, во многом зависит от стратегии и текущего состояния каждой конкретной компании, отметили эксперты. Снижение цен позволило бы привлечь больше клиентов, но сейчас у такого роста есть естественный предел, обусловленный ограничительными мерами. Также у компаний есть важные статьи расходов, финансировать которые в кризисный период становится особенно сложно, например зарплаты и аренда. Поэтому многие могут сохранить цены на прежнем уровне, направив высвободившиеся средства на эти статьи, считают эксперты.