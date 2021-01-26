СберБанк обновил раздел «Вклады и счета» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». «Теперь выбрать оптимальный вклад исходя из своих задач и возможностей и оформить его стало еще проще. Это гораздо быстрее, чем в отделении банка, и занимает всего несколько секунд, причем вся информация, необходимая для принятия решения, удобно структурирована», — отмечается в сообщении кредитной организации.

Ключевые характеристики вклада — максимальная ставка, возможность снятия и пополнения, минимальный срок и сумма — указаны в его карточке на главной странице раздела «Вклады и счета». Вклады можно автоматически отсортировать по валюте, в которой их можно открыть.

Доход и процентная ставка по вкладу автоматически рассчитывается при изменении параметров срока и суммы в карточке вклада. Клиент сразу видит свой потенциальный доход. Калькулятор «Подобрать вклад» с точностью до копейки рассчитывает доход с учетом суммы и срока вклада, возможности пополнения и снятия средств, а функция «Хочу максимальную ставку для этой суммы» автоматически подбирает наиболее выгодный вклад в калькуляторе.

Сразу после открытия депозита договор можно посмотреть, скачать, сохранить, распечатать, отправить по почте или с помощью любого мессенджера. Идти в отделение банка, чтобы получить бумажный договор, теперь не нужно.

Информация обо всех операциях по договору — открытии вклада, начислении процентов, начислении и списание средств — и возможность скачать выписку по операции доступны в разделе «История».



«Мы постарались максимально упростить процесс, так что сегодня вклады и счета размещаются на информативной онлайн-витрине, как товары в магазине. Все ключевые характеристики депозитов подсвечиваются, поэтому их легко сравнивать друг с другом, удобно открывать и закрывать по мере необходимости в несколько кликов. По сути, мы сформировали принципиально новый цифровой клиентский опыт, когда открыть вклад так же просто, как заказать еду на дом или вызвать такси с помощью сервисов экосистемы «Сбера», — комментирует директор дивизиона «Занять и сберегать» СберБанка Сергей Широков.