Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 19 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 33 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 75,04 рубля (минус 5 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 14 копеек и составил 91,25 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. По его словам, ожидаются попытки укрепления российской валюты, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 75 рублей. Однако в ходе сессии американская валюта будет предпримет попытки возвращения в диапазон 75—77,5 рубля, чему может поспособствовать ухудшение внешней конъюнктуры, прогнозировал эксперт.

«По итогам вчерашнего дня немного окреп рубль, в паре с долларом сумев завершить торги на отметке 75,1. По-прежнему непроходимая отметка 73 для пары доллар-рубль остается в силе, но сегодня о таком росте рубля даже речи не идет. С обратной стороны преградой выступает 76 рублей за доллар. Не исключено, что она будет протестирована в конце недели при ухудшении внешнего фона и на опасениях новых акций протеста в выходные», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.