Во время новогодних каникул граждане активно брали займы, ситуацией воспользовались псевдоброкеры, обещая помощь в получении средств, пишет «Коммерсант» . Мошенники оформляли подписку по списанию средств с карты . Для этого псевдоброкерам необходим банк-эквайер, которым в январе у большинства оказался Тинькофф Банк. Об активизации псевдоброкеров, вместо обещанных займов оформивших регулярные списания по картам, свидетельствуют жалобы на форумах.

Наиболее популярные сайты псевдоброкеров (согласно жалобам) находились на эквайринге Тинькофф Банка: по состоянию на 20 января, 33 сайта, пишет издание. После направления запроса в банк ситуация изменилась: проверка показала, что фактически на всех сайтах подписка больше не требуется, эквайринг отключен. В «Тинькофф» сообщили, что «такие сервисы могут подключаться к эквайрингу через агрегаторов, которые подмешивают их к проверенным мерчантам в общем потоке», среди них бывают очень хорошо замаскированные ресурсы, у юрлиц которых нет негативных признаков. В год количество заблокированных банком псевдоброкеров может достигать нескольких сотен, отметили в кредитной организации.

Представители других крупных банков утверждают, что отсеивают подобные компании на входе.

Работа подобных организаций закону не противоречит, у правоохранительных органов есть хорошая практика привлечения к ответственности агентов, услуги которых не соответствуют условиям договора и пользовательского соглашения, по статье «Мошенничество», отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По мнению экспертов, намеренно банк вряд ли будет заключать договор на обслуживание с организацией, предоставляющей подобные псевдофинансовые услуги, это риск для репутации. В то же время нормативный запрет на предоставление брокерам услуг по эквайрингу отсутствует. Как правило, банки-эквайеры в условиях проведения операций с использованием платежных карт и так оставляют себе широкие возможности для приостановления обслуживания, отметили эксперты.