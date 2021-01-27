Власти РФ знают о возможной проблеме дефицита продуктов из-за регулирования цен и принимают необходимые меры, чтобы не допустить такой ситуации. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя информацию о том, что регулирование цен на базовые продукты питания может привести к дефициту товаров, представитель Кремля заметил: «Действительно, иногда это может приводить к созданию дефицита». «Это тоже хорошо известно правительству, и правительство работает над тем, чтобы это не происходило», — отметил Песков, добавив, что президент постоянно держит вопрос на контроле, работа по нему ведется «на ежедневной основе».

Представитель Кремля подчеркнул, что главная цель поручений главы государства в этой сфере — «удерживание под контролем цен на основные продукты питания, которые не должны зависеть от изменений международной конъюнктуры», и эти поручения эффективно исполняются кабмином.

«Вы понимаете, что администрировать цены в мелких магазинах практически невозможно, поэтому где-то цены могут превышать [определенный уровень], — отреагировал Песков на информацию о том, что цены на сахар и подсолнечное масло оставались выше установленных. — Мы с вами ведем речь о крупных сетях ретейлеров, с коими правительство ведет весьма энергичную работу и контролирует ранее принятые решения».

Отвечая на вопрос о том, как ситуация с ценами на продукты может повлиять на рейтинг президента, представитель Кремля заметил: «Дело не в рейтинге, дело в выполнении поручения».

Ранее Счетная палата РФ заявила, что видит системные риски возникновения дефицита товаров, которые попали под регулирование цен.

9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, в том числе на макароны, сахар и муку. Глава государства подчеркнул, что проблема связана не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Он назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал оперативно принять меры.

Уже через неделю Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до 1 апреля 2021 года. Помимо этого был подготовлен и принят закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.