Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний». Открыть его можно будет до 6 февраля включительно, сообщили в банке в среду.

Срок депозита — шесть либо 12 месяцев, сумма может составлять от 50 тыс. до 15 млн рублей. Ставка составляет до 4,75% годовых в зависимости от схемы выплаты процентов. Так, вкладчик может выбрать получение дохода в начале срока (в таком случае ставка составит 4,64%), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке 4,7%).

Открыть вклад можно в любом отделении банка на территории РФ или дистанционно — в интернет-банке либо мобильном приложении «Открытия».



Напомним, вклад «Зимний» был запущен 7 декабря 2020 года, изначально предложение действовало до 31 января 2021-го.