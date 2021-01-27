Банк России установил официальные курсы валют на 28 января.

Курс доллара снижен на 59,54 копейки, составив 75,04 рубля (75,6354 рубля на 27 января). Курс евро понизился на 45,15 копейки до 91,2186 рубля (91,6701 рубля на 27 января).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 12:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 75,21 рубля (плюс 12 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 91,22 рубля (минус 17 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,84—75,36 рубля за доллар и 91,04—91,47 рубля за евро.