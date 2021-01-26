Банками в 2020 году было выдано 896,4 тыс. автокредитов , что на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат». Как отмечается в исследовании, в декабре 2020 года было выдано 70,4 тыс. автокредитов, что на 24,4% меньше по сравнению с декабрем 2019 года. Выдача автокредитов в IV квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 1,1% и составила 249,2 тыс. ед. Во второй половине 2020 года было выдано 526,4 тыс. автокредитов, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в 2020 году снизился на 8,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,461 млн единиц.

Самое большое количество выданных автокредитов было отмечено в Москве (67,3 тыс. ед.), Московской области (51,3 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (51,1 тыс. ед.), а также республиках Татарстан (44,6 тыс. ед.) и Башкортостан (39,8 тыс. ед.).

Самое серьезное снижение выдачи автокредитов зафиксировано в Кемеровской (-20,3%) и Тульской (-11,9%) областях, Красноярском крае (-11,6%), а также в Московской области (-11,5%), Москве (-11,1%) и Санкт-Петербурге (-11,1%). В ряде регионов выдача выросла, в том числе, в Нижегородской (+4,1%), Свердловской (+2,8%), Челябинской (+2,3%), Ульяновской (+1,6%) и Омской (+1,4%) областях.