Московский Кредитный Банк исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы России, устранив допущенные несоответствия в информации об условиях доходности дебетовых карт. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Служба напоминает, что осенью 2020 года выдала МКБ предписание об устранении последствий нарушения Закона о защите конкуренции.

«Банк вводил потребителей в заблуждение относительно обязательных условий, влияющих на доходность дебетовых карт (пенсионная карта «Мудрость», «Мир привилегий МКБ ВР Club», «Москарта» в рамках пакета карточных услуг «Выгодный»), поскольку применял разные подходы к раскрытию информации о таких условиях в период с 6 декабря 2018 года по 1 июля 2020 года, — рассказывают антимонопольщики. — При продвижении этих карт, предусматривающих начисление процента на остаток денежных средств, основное внимание посетителей сайта было обращено на размер начисляемого процента, без каких-либо указаний о том, что проценты не начисляются на остаток денежных средств, превышающий 300 тыс. рублей».

Как отмечает ФАС, эти обстоятельства могли создавать у потребителей ложное впечатление возможности получения дохода на любую сумму денежных средств, размещенных на счете, при выполнении обязательного условия по минимальному среднемесячному остатку.



Согласно предписанию ведомства, банку надлежало довести до клиентов, оформивших карты в соответствующий срок, информацию обо всех условиях, влияющих на доходность, в том числе минимальных, при выполнении которых происходит начисление процентов на остаток собственных денежных средств, а также об условиях ограничений максимальных сумм остатков денежных средств, на которые происходит начисление.

Во исполнение предписания банк устранил допущенные несоответствия, в том числе, индивидуально проинформировав клиентов.

«В настоящее время по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении. Ведомство примет во внимание все обстоятельства дела, в том числе, сведения и документы, направленные банком во исполнение предписания, что, в свою очередь, может повлиять на размер штрафа», — прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.